Карабах сообщил количество погибших военных за время боевых действий

Министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) сообщило количество погибших военных за время боевых действий в регионе, передает «Интерфакс».

По данным ведомства, за прошедшие сутки погибли еще 26 военнослужащих. Общее количество погибших военных с начала боевых действий достигло 900 человек.

Ранее число погибших в конфликте в Нагорном Карабахе назвал президент России Владимир Путин. По словам главы государства, потери как со стороны Армении, так и Азербайджана составляют уже более двух тысяч человек, а общее число погибших приближается к пяти тысячам.

Ситуация в Нагорном Карабахе (Арцахе) резко обострилась 27 сентября. Армения и Азербайджан приняли решение о прекращении огня по гуманитарным соображениям c 00:00 по местному времени 18 октября. Вместе с тем стороны обвинили друг друга в обстрелах и несоблюдении перемирия.