Пользователи сети вспомнили о «дерзкой» позе и запустили флешмоб

Женщины и мужчины массово начали фотографироваться с тыквами со спины и запустили новый флешмоб. На снимки в соцсетях обратили внимание журналисты Daily Mail.

Отмечается, что этот «дерзкий» тренд зародился в 2018 году, когда девушка по имени Хизер Айриш Гули (Heather Irish Gooley) из штата Мэн, США, снялась с тыквой, на которую были натянуты черные стринги. Тогда публикация стала вирусной, и в одном из интервью автор идеи сказала: «Сейчас в мире столько негатива, почему бы не использовать тыкву, чтобы немного всех рассмешить?»

Описанную позу юзеры вновь вспомнили осенью 2020 года. К примеру, одна женщина сделала похожую фотографию в саду на территории загородного дома: она поставила тыкву на стол и села спиной к камере таким образом, чтобы плод имитировал ее ягодицы. Другая пользовательница попозировала стоя, удерживая тыкву на уровне бедер руками. Третья юзерша сфотографировалась полностью обнаженной, сидя посреди сена и множества плодов. При этом часть ее тела была правдоподобным образом разукрашена под тыкву.

Фото опубликовано @cosmoprincess

Флешмоб поддержали и мужчины. Один юзер взял в руку небольшой плод и запечатлел его под определенным ракурсом, чтобы он совпал с ягодицами мальчика, стоящего на некотором расстоянии. Другой мужчина сделал аналогичный кадр, запечатлев растение на фоне своего пса.

В сентябре знаменитости массово показали надутые животы и запустили новый тренд. Например, шведская футболистка Малин Андерссон разместила в соцсетях видео, на котором показала свой надутый живот во время менструации, и отметила, что его форма постоянно меняется. Флешмоб поддержали участницы популярного реалити-шоу Love Island Габби Аллен и Зара Макдермотт, а также диетолог и специалист по женскому здоровью Сьюзи Сойер.