Пушков назвал условие провала мирного сценария в Нагорном Карабахе

Российский сенатор Алексей Пушков предупредил о провале мирного сценария в Нагорном Карабахе. Такой вариант будет исключен при условии отправки турецких военных в зону конфликта. Об этом он написал в Twitter.

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Он уточнил, что вице-президент Турции Фуат Октай подтвердил готовность Анкары направить войска для поддержки Баку. «Турецкие военные в Карабахе? Это привело бы к расширению и интернационализации конфликта и исключило бы мирный сценарий», — отметил парламентарий. Кроме того, активное участие Турции в конфликте приведет к «возрождению призраков прошлого», добавил Пушков.

Столкновения в Карабахе начались 27 сентября. Спустя почти две недели министры иностранных дел Армении и Азербайджана прилетели в Москву на переговоры. На следующий день было объявлено перемирие, но противники обвиняют друг друга в продолжении обстрелов.

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, началась война. В 1994 году Азербайджан, Армения и НКР заключили перемирие.