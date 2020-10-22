Глава СВР рассказал о разговоре с Лукашенко

С президентом Белоруссии Александром Лукашенко состоялся обстоятельный разговор, рассказал директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин. Его цитирует РИА Новости в четверг, 22 октября.

По его словам, беседа с главой Белоруссии касалась союзнических отношений, концентрации усилий на вопросах безопасности. Нарышкин добавил, что обсуждалось укрепление сотрудничества в разных сферах, не только по линии спецслужб.

В ходе встречи с белорусским лидером глава СВР сообщил, что перед поездкой в Минск у него была беседа с президентом России Владимиром Путиным, и передал приветствие от российского лидера.

Сергей Нарышкин прибыл в Минск в четверг утром.

В сентябре он обвинил США в попытке устроить «цветную революцию» в Белоруссии. По его словам, Вашингтон играет ключевую роль в событиях, которые начались в Белоруссии после президентских выборов 9 августа.

Протестные выступления продолжаются в республике третий месяц. Митингующие требуют отставки Лукашенко и проведения честного голосования.