Уничтожение армянского штаба азербайджанским беспилотником показали на видео

В сети появилось видео, на котором запечатлен удар беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Азербайджана по штабу армии Армении. Ролик в четверг, 22 октября, публикует Telegram-канал «Военный Осведомитель».

Как отмечает канал, в атаке был задействован беспилотник «Harop». Когда и где именно был нанесен удар, в публикации не уточняется.

По данным Telegram-канала «Военный обозреватель», опубликованные кадры были сняты в ходе ночных атак Азербайджана на армянские позиции в Нагорном Карабахе.

Так, Минобороны Азербайджана ранее сообщало, что в ночь на 22 октября азербайджанские военные нанесли удары по позициям Армении на Губадлинском и Ходжавендском направлениях фронта. Также ведомство заявляло об обстреле 5-го горнострелкового полка на Агдеринском направлении, в результате которого якобы погиб начальник штаба батальона и пропал без вести командир 3-го батальона полка Роберт Амбарцумян. Кроме того, в ходе этой атаки, по заявлениям азербайджанской стороны, было уничтожено подземное укрытие армянских военных. В Армении эти данные не подтверждали.