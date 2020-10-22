Путин назвал двух претендентов на статус супердержав

Президент России Владимир Путин назвал Китай и Германию претендентами на статус супердержав в будущем. Об этом он заявил в ходе выступления на дискуссионном клубе «Валдай», где выступает по видеосвязи. Трансляция мероприятия доступна на YouTube.

«Соотношение сил, возможностей, позиций государств серьезно изменились. Особенно за последние 30-40 лет. Да, не существует СССР, но есть Россия. По своему экономическому весу и политическому влиянию активно идет к позиции супердержавы Китай. По этому же направлению движется и Германия», — сказал президент.

В то же время, отметил Путин, изменилась роль Великобритании и Франции, «да и США, которые в какой-то момент абсолютно доминировали, уже вряд ли могут претендовать на исключительность». «И вообще, нужна ли эта исключительность Соединенным Штатам?» — спросил Путин.

Кроме того, президент России выделил Бразилию и ЮАР среди стран, чей вес в мире растет.

Ранее Путин предостерег недругов России, которые ждут постепенного «затухания» страны, фразой «не простудиться бы на ваших похоронах».