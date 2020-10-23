Драка и убийство бывшего бойца ММА в дагестанском кафе попали на видео

В дагестанском Хасавюрте убили бывшего бойца ММА Шамиля Абдулмуслимова. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале и публикует видео преступления.

На кадрах видны двое вооруженных мужчин, которые заходят в кафе. Они стреляют в огороженной кабинке, затем начинается драка с другими посетителями.

Преступление произошло 22 октября в кафе «Вайнах». В убийстве подозреваются Мургамудин Мурадисов с сыном. У них был конфликт с экс-бойцом из-за земельного участка. Они вооружились карабином «Сайга» и дробовиком и расстреляли оппонента, а затем начали драться с его соратниками. Отца и сына задержали в кафе, они не пытались скрыться.