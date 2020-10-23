Coca-Cola откажется от своих брендов

Корпорация Coca-Cola решила закрыть 200 своих брендов, то есть почти половину от всего портфеля. Об этом сказано в финансовой отчетности за третий квартал.

Coca-Cola откажется от выпуска диетического напитка на основе колы Tab, кокосовой воды Zico, сока Odwalla и ряда региональных брендов. Выручка корпорации в третьем квартале упала на девять процентов (до 8,7 миллиарда долларов). Во втором квартале она снизилась на 28 процентов.

Чистая прибыль за третий квартал рухнула на 33 процента и составила 1,7 миллиарда долларов. Сокращение связано с тем, что из-за пандемии коронавируса многие кафе и рестораны были закрыты, а на эти каналы приходится значительная часть продаж напитков.

В сентябре стало известно, что Coca-Cola начала продавать в России зерновой и молотый кофе. Продукция будет реализовываться под брендом Costa Coffee. В целом по миру американская компания планирует наращивать продажи кофе на 4 процента в год.