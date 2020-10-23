Случайная ошибка сделала мужчину долларовым мультимиллионером

Житель Канады по ошибке купил два лотерейных билета с одинаковыми номерами и сорвал двойной джекпот. Об этом сообщает UPI.

16 сентября житель канадской провинции Альберта Эндрю Берк (Andrew Burke) заехал на автозаправочную станцию и приобрел два лотерейных билета. Вернувшись домой, мужчина заметил, что их номера полностью совпадали.

Через несколько дней Берк узнал, что билет оказался выигрышным. По правилам проведения лотереи главный приз в пять миллионов канадских долларов (291,2 миллиона рублей) должны были разделить счастливчики, которые приобрели билеты с идентичными номерами. Так как обладателем обоих по случайности стал Берк, он сорвал джекпот в полном размере.

Мужчина не мог поверить своим глазам. «На свадьбе мой тесть сказал, что всегда мечтал о зяте-миллионере, а получил того, кто тратит деньги, будто миллионер», — вспоминает канадец. Он пошутил, что тесть будет счастлив, услышав новость о джекпоте, так как его мечта наконец-то исполнится.

После получения приза Берк ушел с работы. Он признался, что выигрыш позволит ему отремонтировать автомобиль, наладить хозяйство и спокойно выйти на пенсию.

Ранее сообщалось о жительнице Австралии, которая обнаружила, что ключ к богатству полгода висел на ее холодильнике. Женщина купила лотерейный билет и повесила его на холодильник. В результате прошедшего розыгрыша билет сорвал джекпот. Не знавшая об этом женщина проверила его только спустя шесть месяцев.