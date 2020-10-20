Мужчина выиграл крупный приз после смерти жены

Житель американского города Эрлангер, штат Кентукки, выиграл в моментальную лотерею и решил потратить деньги на похороны жены. Об этом сообщает издание Kentucky.

Жена Брайана Марша (Bryan Marsh) скончалась после борьбы с наркозависимостью. В тот же день, когда мужчина должен был забрать ее останки, он остановился в магазине, чтобы купить несколько билетов моментальной лотереи.

Марш рассказал, что обычно не тратит много денег на участие в лотерее, но в тот день решил купить билет за 10 долларов (777 рублей). Американец стер защитный слой и понял, что выиграл приз.

Марш вернулся в магазин, чтобы обналичить выигрышный билет, и попросил продавца перепроверить, действительно ли он стал победителем. Сотрудник магазина просканировал билет и сообщил Маршу, что размер его приза больше, чем может выплатить магазин.

«Я даже не знал, сколько я выиграл, так как не стер защитный слой там, где был указан размер приза», — пояснил победитель. Затем он увидел, как на сканере магазина появилась сумма: 200 тысяч долларов (15,6 миллиона рублей).

«Я просто начал кричать: «Это 200 тысяч долларов!» — сказал он. В штаб-квартире лотереи Марш получил чек в 142 тысячи долларов (11 миллионов рублей) после уплаты налогов.

«Эти деньги помогут подготовиться к будущему. Они покроют расходы на похороны жены и помогут мне выплатить долги», — отметил он. Мужчина признался, что его выигрыш пришелся на странное время, и что он опечален тем, что его жена не может разделить с ним эмоции от победы.

Ранее сообщалось, что житель Южно-Африканской Республики сорвал джекпот в лотерею и решил потратить часть денег на надгробие для покойного отца. Он приобретет себе подходящий дом в одном из элитных жилых районов только в следующем году, потому что не хочет, чтобы люди начали подозревать, что он выиграл в лотерею.