Российская ПВО научилась сбивать гиперзвуковые ракеты

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) научилась сбивать гиперзвуковые ракеты. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны.

По словам собеседников издания, проведенные в 2020 году испытания зенитной ракетной системы С-300В4 показали, что комплекс способен поражать оперативно-тактические и гиперзвуковые ракеты, работы над которыми за рубежом еще далеки от завершения. Это стало возможным благодаря новому боеприпасу, который сам способен разгоняться до гиперзвуковых скоростей и может поражать цели на дальности до 400 километров.

С-300В4 поступили в войска в 2014 году. Улучшенная система, полностью работающая на «цифре», способна одновременно вести 24 аэродинамические цели, включая малозаметные объекты, или 16 баллистических ракет. Отмечается, что у С-300В4 по-прежнему остается большой потенциал для дальнейшей модернизации.

10 октября стало известно, что Минобороны решило доработать С-400 «Триумф» и С-300 «Фаворит». После доработки данных комплексов пусковые установки смогут поражать цели одновременно как сверхдальнобойными ракетами, так и ракетами ближнего действия. Выбор ракет будет происходить в соответствии с тактической обстановкой. Объяснялось, что такая система нужна, чтобы не тратить дорогостоящие боеприпасы на менее важные цели.