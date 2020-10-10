Российские С-400 и С-300 доработают

Минобороны России решило доработать системы противовоздушной обороны (ПВО) С-400 «Триумф» и С-300 «Фаворит», пишут «Известия», ссылаясь на источники в военном ведомстве.

Согласно газете, после доработки данных комплексов пусковые установки смогут поражать цели одновременно как сверхдальнобойными ракетами, так и ближнего действия. Выбор ракет, как пишет газета, будет происходить в соответствии с тактической обстановкой.

«Такая система нужна, чтобы не тратить дорогостоящие боеприпасы на менее важные цели», — сказал экс-замглавкома Военно-воздушных сил (ВВС) по вопросам Объединенной системы ПВО СНГ Айтеч Бижев.

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В октябре журнал The National Interest написал, что Великобритания могла научиться «блокировать» работу российских зенитных ракетных систем (ЗРС) C-400 «Триумф». Согласно изданию, Королевские военно-воздушные силы и Королевский военно-морской флот Великобритании увеличили количество патрулирований вблизи российских границ, где расположены C-400 «Триумф». Издание отмечает, что британские военные могли найти «дыры» в противовоздушной обороне (ПВО), создаваемой данными ЗРС.

В июле бывший заместитель командующего войск ПВО Сухопутных войск СССР генерал-лейтенант Александр Лузан рассказал о целях испытаний Турцией ЗРС С-400 «Триумф» российского производства. По его словам, одной из целей этого мог быть поиск слабых мест системы.