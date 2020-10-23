В США создали убивающую вирусы маску

Американские ученые из Массачусетского технологического института создали защитную маску, убивающую вирусы. Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что, в отличие от обычных масок и респираторов, которые защищают только от заражения, новое средство может убить инфекцию, благодаря специальной нагревающейся медной сетке.

Исследователями посредством математического моделирования удалось вычислить необходимый диапазон температур, который требуется для данного процесса. Выяснилось, что уменьшить концентрацию вирусов в зависимости от размера защитного средства может показатель в 90 градусов по Цельсию. Эта температура достигается путем пропуска через медную сетку толщиной 0,1 миллиметра электрического тока или же термоэлектрического нагревателя.

В мае врач-терапевт Лариса Алексеева заявила, что тройная одноразовая маска обеспечивает наилучшую защиту от вирусов. По ее словам, если человек хочет еще больше повысить свой уровень защиты, ему следует чередовать многоразовую маску с одноразовой. Алексеева также предостерегла граждан от использования одной одноразовой маски на постоянной основе. «Если пользоваться только одной дежурной маской, то в какой-то момент все накопленные на ней вирусы попадут в организм человека и владелец этого средства защиты получит огромную нагрузку», — заявила она.