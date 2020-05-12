Врач описала лучшую маску для защиты от вирусов

Врач-терапевт Лариса Алексеева назвала лучшую маску для защиты от вирусов. По ее мнению, тройная одноразовая маска обеспечивает наилучшую защиту. Об этом сообщает РИА Новости.

Специалист рассказала, что тройная одноразовая маска сделана «по всем канонам медицины», однако если человек хочет еще больше повысить свой уровень защиты, ему следует чередовать многоразовую маску с одноразовой.

Алексеева также предостерегла граждан от использования одной одноразовой маски на постоянной основе. «Если пользоваться только одной дежурной маской, то в какой-то момент все накопленные на ней вирусы попадут в организм человека и владелец этого средства защиты получит огромную нагрузку», — заявила она.

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Шансы человека в маске, соблюдающего дистанцию в полтора-два метра, заразиться вирусом при встрече с носителем составляют всего 30 процентов. Если больной также в маске и находится на определенном расстоянии, то шансы заражения еще меньше.

Ранее ограничения в Москве, введенные в связи с распространением нового коронавируса, были продлены до 31 мая. Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Также с 12 мая жители столицы должны носить маски в магазинах и транспорте, за нарушение будут выписывать штраф.

По последним данным, в России зафиксировано более 221 тысячи случаев заражения коронавирусом. Всего в стране более двух тысяч человек скончались в результате пандемии.

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