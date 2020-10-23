Россиянка отобрала квартиру у ликвидатора аварии в Чернобыле

Жительница города Нижние Серги (Свердловская область) получила тюремный срок за мошенничество в особо крупном размере. Россиянка обманным путем лишила жилья мужчину, участвовавшего в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в областной прокуратуре.

Как выяснили следователи, в 2017 году женщина узнала о том, что у ее знакомого есть квартира в Среднеуральске, — это жилье россиянин получил за работу в Чернобыле. Мошенница заявила, что за долги по коммунальным услугам квартиру могут отобрать, и предложила потерпевшему ее продать. Мужчина оформил договор дарения, но денег от женщины так и не дождался.

По экспертной оценке, таким образом россиянину был причинен ущерб на сумму около 3 миллионов рублей. Аферистка в ходе рассмотрения дела своей вины не признала, но по решению суда получила четыре года колонии общего режима. При этом отбывать этот срок она будет только тогда, когда ее младшему ребенку исполнится 14 лет.

Ранее стало известно, что в первом полугодии 2020-го в России резко выросло количество преступлений, связанных с недвижимостью. Большинство афер совершается на вторичном рынке жилья — даже в период пандемии коронавируса их число увеличилось на 56 процентов в сравнении с показателем за весь 2019 год.

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