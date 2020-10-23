Российский спасатель раскрыл способы выжить в падающем самолете

Российский спасатель раскрыл способы выжить для пассажиров на борту самолета в случае аварийной ситуации. Об этом бывший сотрудник МЧС России Иван Новиков рассказал в беседе с «НьюИнформ».

По его словам, больше всего шансов выжить в случае падения — у путешественников, сидящих в хвостовой части воздушного судна. «Основной удар приходится на головную часть авиалайнера и его середину, особенно при вертикальном столкновении с землей», — пояснил он.

В первую очередь, отметил Новиков, туристам при экстренной ситуации следует избегать паники, привести в порядок дыхание и свести к минимуму неприятные физические ощущения — для этого пристегнуть ремень безопасности, согнуть ноги, а также постелить на колени мягкий предмет.

«Руки нельзя сцепливать, достаточно положить одну руку на другую. Еще один способ — обхватить верхнюю часть переднего сиденья руками схожим образом как в предыдущем пункте», — пояснил собеседник портала.

Кроме того, подчеркнул специалист, особое внимание следует уделить предполетной подготовке: выбрать подходящую одежду — например, из хлопка, а не из синтетических материалов, чтобы минимизировать риск ожогов, — а также прослушать инструктаж по безопасности от стюардесс.

В случае же, если крушение произошло и пассажир остался жив, ему рекомендуется как можно быстрее покинуть салон самолета, так как в большинстве случаев на борту после столкновения с землей начинается пожар и задымление. Вдобавок необходимо отдалиться от судна как минимум на 150 метров.

12 марта неизвестная стюардесса дала совет по спасению жизни во время экстренной ситуации на борту самолета. Так, бортпроводница порекомендовала пассажирам пересчитать спинки кресел от своего места до ближайшего к нему аварийного выхода. По ее словам, эта информация пригодится в случае сбоя освещения, задымления в салоне воздушного судна или любых других ограничений видимости.