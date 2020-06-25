Крушение зацепившегося крылом о землю самолета сняли на видео

В американском штате Калифорния небольшой самодельный самолет потерпел крушение при посадке. Произошедшее сняли на видео, ролик опубликовал ABC 7.

На кадрах запечатлено, как воздушное судно крылом цепляется о землю, его отбрасывает в сторону и после короткого полета самолет падает в поле. Пилот получил незначительные травмы и был извлечен из кабины прибывшими на место спасателями.

Как уточняет телеканал, инцидент произошел в среду, 24 июня, неподалеку от частного гражданского аэропорта Кейбл, расположенного в нескольких километрах от города Апленд в округе Сан-Бернардино.

В Федеральном управлении гражданской авиации США подчеркивают, что летательный аппарат был самодельным.

15 ноября прошлого года в Индии пассажирский самолет Airbus A320 авиакомпании GoAir совершил неудачную посадку в неблагоприятных погодных условиях. Инцидент произошел на внутреннем рейсе Нагпур — Бангалор. Лайнер со 180 пассажирами на борту из-за плохой видимости начал приземляться мимо взлетно-посадочной полосы, и экипажу пришлось вновь взлететь.

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