Столица Нагорного Карабаха подверглась массированному обстрелу

Столица Нагорного Карабаха Степанакерт подверглась обстрелу. Об этом вечером в пятницу, 23 октября, сообщает Telegram-канал WaGonzo военного корреспондента Семена Пегова.

«Начался массированный обстрел Степанакерта», — сказано в сообщении.

«Sputnik Армения» со ссылкой на еще одного журналиста, Юрия Котенка, пишет, что вооруженные силы Азербайджана бьют по городу из РСЗО (реактивных систем залпового огня).

«Свыше 10-ти разрывов. Прилеты продолжаются», — цитирует военкора агентство.

Объединенный информационный центр при правительстве Армении сообщил, что артобстрелу подвергся также город Мартуни.

Бои в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в провокациях. Спустя две недели было объявлено перемирие в гуманитарных целях, однако военные действия продолжаются.

Азербайджан утверждает, что с начала боев под его контроль перешли десятки населенных пунктов. Армения и самопровозглашенная Нагорно-Карабахская республика отрицают это.