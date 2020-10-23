Набиуллина вступилась перед Путиным за арестованного топ-менеджера банка «Траст»

Глава Центрального банка Эльвира Набиуллина вступилась за арестованного топ-менеджера банка «Траст» Михаила Хабарова перед президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на источники.

По данным журнала, во время закрытой части встречи президента с членами Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) 21 октября Набиуллина заявила о необходимости декриминализации экономических преступлений и привела в качестве примера ситуацию с арестом Хабарова.

Глава Центробанка отозвалась о топ-менеджере «Траста» как о профессионале, которого задержали и оправили в СИЗО без предварительного разбирательства, утверждает собеседник Forbes. Речь зашла о том, что не нужно «кошмарить бизнес»; в защиту Хабарова также выступил глава РСПП Александр Шохин.

Михаила Хабарова задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере после допроса в Следственном комитете России. Сотрудники правоохранительных органов допросили Хабарова по уголовному делу о хищении почти 842 миллионов рублей у владельца «Деловых линий» Александра Богатикова. Подозреваемый своей вины не признает.

9 октября Пресненский суд Москвы избрал Хабарову меру пресечения в виде ареста до 30 ноября.