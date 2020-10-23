Экономика США приготовилась показать сенсационные цифры

Экономика США, по оценкам экспертов, в третьем квартале выросла на 30 процентов, что является послевоенным рекордом. Об этом пишет Bloomberg.

По мнению аналитиков, опрошенных изданием, правительство страны готовится сообщить в конце октября об этих цифрах и сенсационных темпах восстановления экономики. Уровень безработицы, который достиг максимума в 13 процентов в июне, по прогнозам, снизится к концу 2021 года до 6 процентов.

Экономисты объясняют такие показатели смягчением карантинных мер и тем, что Конгресс США и Федеральная резервная система пришли на помощь с беспрецедентной фискальной и монетарной помощью. В ноябре они планируют принять новые меры поддержки.

Во втором квартале этого года экономика страны сократилась на 32,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В марте власти США решили выделить два триллиона долларов для поддержки экономики страны, в мае правительство направило еще три триллиона долларов на эти цели. Ущерб США от пандемии коронавируса может составить 16 триллионов долларов, заявлял бывший министр финансов страны Лоуренс Саммерс.