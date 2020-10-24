Руководителя космодрома Восточный арестовали на два месяца

Руководителя космодрома Восточный Романа Бобкова арестовали на два месяца по обвинению в подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Благовещенский городской суд.

Бобков будет находиться под стражей до 22 декабря.

В настоящий момент следователи занимаются сбором и закреплением доказательств.

По информации издания «Коммерсантъ», вместе в Бобковым был арестован главный инспектор 119-го отдела государственного архитектурно-строительного надзора (ГАСН) Минобороны Дмитрий Фоминцев. Их обвиняют в махинациях со сдачей в эксплуатацию трех водозаборных сооружения для Восточного. Ущерб от их действий предварительно оценивается в полмиллиарда рублей.