В Центре Гамалеи спрогнозировали сроки окончания пандемии коронавируса

Стабилизацию эпидемиологической ситуации в России следует ждать летом 2021 года. Такое мнение в интервью «Парламентской газете» высказал вирусолог, бывший глава отдела микробиологии латентных инфекций Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, профессор Виктор Зуев.

Специалист предположил, что значительные улучшения будут заметны уже в июле следующего года. «Пневмотропные вирусы боятся тепла. Снижению заболеваемости также будут способствовать усиление масочного режима и вакцинация», — пояснил вирусолог.

Он подчеркнул, что количество переболевших коронавирусной инфекцией и бессимптомных носителей вируса в стране возросло. «Это взносы в копилку иммунной прослойки, которая должна достигнуть 60 процентов, чтобы создать тупиковую ситуацию для вируса», — добавил Зуев. Эксперт не исключил вероятность мутации COVID-19 и заметил, что делать прогнозы в этом направлении пока трудно.

Ранее директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сравнил эффективность вакцины и лекарств от коронавируса. По его словам, лекарства никогда не смогут стать альтернативой вакцин, поскольку они только профилактируют и работают на разных стадиях инфекционного процесса.