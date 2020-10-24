Пользователи Okko первыми увидят продолжение «Белки и Стрелки»

Пользователи мультимедийного сервиса Okko, входящего в экосистему Сбера, первыми увидят продолжение анимационного фильма про собак-космонавтов для всей семьи «Белка и Стрелка. Карибская тайна». Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе сервиса.

Фильм режиссера Инны Евланниковой будет доступен в формате Full HD без дополнительной платы в подписках «Оптимум» и «Премиум» для всех зарегистрированных пользователей в приложениях iOS, Android, Smart TV, на Okko SmartBox и на сайте okko.tv с 25 октября, спустя два месяца после 60-летия исторического полета в космос самых знаменитых во всем мире советских собак. На сервисе также доступны приквелы анимационного хита — «Звездные собаки: Белка и Стрелка» и «Белка и Стрелка: Лунные приключения».

«Белка и Стрелка. Карибская тайна» расскажет о загадочной аномалии, которая происходит у берегов экзотичной страны — огромном водяном смерче, всасывающем воду. Высшее руководство решило отправить Белку и Стрелку к островам с разведывательной миссией. Там им предстоит пройти череду опасных приключений, которые не только приведут их к разгадке аномалии, но и проверят их дружбу на прочность.

В картине прозвучат голоса Евгения Миронова, Сергея Шнурова, Сергея Бурунова, Ирины Пеговой, Юлии Пересильд и других известных актеров.

«Отрицательных героев я сыграл и озвучил довольно много, поэтому решил выбрать положительного. Хотя его и положительным назвать сложно, он же инопланетянин, чужак для землян, — рассказывает Шнуров. — Лягусь и Слонеж — пара друзей, в которой один — мотор, а другой — исполнитель, своего рода Дон Кихот и Санчо Панса. Персонажи даже внешне на них похожи».

Все персонажи анимационной ленты наделены уникальной внешностью, неповторимыми чертами характера, набором любимых выражений и запоминающимися именами. В третьей части саги появятся такие персонажи, как веселый и добродушный тюлень дядя Яша, коварные пираты-медузы, загадочные и харизматичные инопланетяне. Особое внимание авторы уделили красочной картинке подводного мира, создав неповторимую атмосферу морского царства.