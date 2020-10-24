Москва подтвердила гибель российского подростка при обстреле в Азербайджане

Посольство России в Азербайджане подтвердило смерть российского подростка при обстреле города Гянджи в Азербайджане. Об этом сообщает РИА Новости.

«Да, мы подтверждаем эту информацию», — отреагировала на соответствующие сообщения пресс-атташе посольства Алина Золоторева.

Ранее Генеральная прокуратура Азербайджана сообщила, что гражданин России умер после смертельного ранения, полученного в результате обстрела города Гянджа 17 октября.

В ночь на 17 октября город Гянджа подвергся ракетному обстрелу. Первый удар пришелся на окраину населенного пункта, он привел к гибели одного человека и ранению более десяти. Еще один удар пришелся на жилой квартал в центре города, в результате погибли 13 человек, ранены более 50. По заявлению властей Азербайджана, атаку совершили вооруженные силы Армении ракетами «Эльбрус». Позже Баку пообещал ответить на обстрелы.

В Армении опровергли удар по гражданской инфраструктуре города. Непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР) ранее объявляла, что будет бить по Гяндже в качестве ответа на массированные бомбардировки своей столицы Степанакерта, в том числе с применением беспилотников, но в качестве целей будут использовать военные объекты.