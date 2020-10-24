Азербайджан сообщил о гибели российского подростка в результате обстрела

Гражданин России умер после смертельного ранения, полученного в результате обстрела города Гянджа 17 октября, сообщила Генеральная прокуратура Азербайджана. Заявление надзорного ведомства передает ТАСС.

Речь идет о подростке 2007 года рождения. В прокуратуре рассказали, что он умер в больнице, несмотря на усилия врачей.

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В ночь на 17 октября город Гянджа подвергся ракетному обстрелу. Первый удар пришелся окраину населенного пункта, он привел к гибели одного человека и ранению более десяти. Еще один удар пришелся на жилой квартал в центре города, в результате погибли 13 человек, ранены более 50. По заявлению властей Азербайджана, атаку совершили вооруженные силы Армении ракетами Эльбрус. Позже Баку пообещал ответить на обстрелы.

В Армении не подтвердили, что ударили по гражданской инфраструктуре города. Непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР) ранее объявляла, что будет бить по Гяндже в качестве ответа на массированные бомбардировки своей столицы Степанакерта, в том числе с применением беспилотников, но в качестве целей будут использовать военные объекты.

Бои в Нагорном Карабахе между объединенными силами Армении и НКР с одной стороны и Азербайджаном с другой продолжаются с 27 сентября. В боевых действиях участвует и Турция, хотя ранее Баку и Анкара отрицали этот факт. 10 октября стороны при посредничестве России заключили перемирие, однако оно не продлилось и часа.