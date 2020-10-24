Бывший СССР
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
Российские ученые сделают вакцину от коронавируса в виде спрея
Турция поможет Украине достроить Ан-225 «Мрія»
Новый Хабиб назвал способ Гейджи победить Нурмагомедова
В Москве усилят слежку за такси и каршерингом 
Обновлена информация по зараженным коронавирусом в Москве 
В России выявили 16,5 тысячи новых случаев заражения коронавирусом
Вирусолог предупредил россиян о тяжелой зиме из-за коронавируса
В Великобритании сообщили о непубличных мерах против России
Стало известно о переброске 1200 спецназовцев из Турции в Карабах
Новости партнеров

Азербайджан сообщил о гибели российского подростка в результате обстрела

Перейти в «Мою Ленту»
Город Гянджа после обстрела
Город Гянджа после обстрела
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Гражданин России умер после смертельного ранения, полученного в результате обстрела города Гянджа 17 октября, сообщила Генеральная прокуратура Азербайджана. Заявление надзорного ведомства передает ТАСС.

Речь идет о подростке 2007 года рождения. В прокуратуре рассказали, что он умер в больнице, несмотря на усилия врачей.

В ночь на 17 октября город Гянджа подвергся ракетному обстрелу. Первый удар пришелся окраину населенного пункта, он привел к гибели одного человека и ранению более десяти. Еще один удар пришелся на жилой квартал в центре города, в результате погибли 13 человек, ранены более 50. По заявлению властей Азербайджана, атаку совершили вооруженные силы Армении ракетами Эльбрус. Позже Баку пообещал ответить на обстрелы.

В Армении не подтвердили, что ударили по гражданской инфраструктуре города. Непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР) ранее объявляла, что будет бить по Гяндже в качестве ответа на массированные бомбардировки своей столицы Степанакерта, в том числе с применением беспилотников, но в качестве целей будут использовать военные объекты.

Бои в Нагорном Карабахе между объединенными силами Армении и НКР с одной стороны и Азербайджаном с другой продолжаются с 27 сентября. В боевых действиях участвует и Турция, хотя ранее Баку и Анкара отрицали этот факт. 10 октября стороны при посредничестве России заключили перемирие, однако оно не продлилось и часа.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Число жертв ракетного удара Армении по Гяндже увеличилось до 13
Азербайджан заявил о гибели десяти человек в результате армянского обстрела
Азербайджан ответит на армянские обстрелы города Гянджи
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:0321 октября

Революция по-быстрому

Киргизы сменили власть за десять дней. Почему в республике так легко совершить переворот?
07:59Сегодня

Азербайджан заявил о взятии под контроль стратегических высот в Карабахе

04:48Сегодня

Алиев назвал условие немедленного прекращения огня в Карабахе

01:11Сегодня

Армения заявила о продуктивных переговорах по Карабаху в США

Бывший СССР00:0116 октября

Своих не бросают

Белорусам предлагают стать поляками в обмен на образование и жизнь в Европе. Зачем это нужно Польше?
23:3623 октября

На Украине призвали белорусскую оппозицию определиться с позицией по Крыму

21:3723 октября

Тихановская заявила о необходимости перевыборов президента до конца года

20:3723 октября

Столица Нагорного Карабаха подверглась массированному обстрелу

Бывший СССР00:0114 октября

Карабахский тупик

Перемирие в Карабахе закончилось, едва начавшись. Почему переговоры оказались бесполезны?
19:4223 октября

Украина предрекла экологическую катастрофу в Донбассе и Ростовской области

18:4423 октября

Белорусские прокуроры уволились в знак поддержки протестующих

18:0323 октября

Лукашенко дал совет зараженным коронавирусом

Россия
Врачи назвали главные ошибки россиян при самолечении COVID-19
«Бессовестный народ из маменькиных сынков»
Умер протоиерей Дмитрий Смирнов. Что он думал о мужчинах, женщинах, богатстве и атеистах?
Более 600 тысяч детей привились от гриппа в Подмосковье
«Интурист выпить желает»
 
Власти Москвы назвали способы избежать строгих ограничений из-за коронавируса
Совок небесный
Россияне мечтают возродить СССР. Кому выгоден миф о коммунистическом рае?
Ликвидация экологического вреда в Усолье-Сибирском опередила график
Все материалы
Мир
Премьер Испании заявил о еще двух миллионах неучтенных граждан с коронавирусом
Трамп обвинил Байдена в сдаче Крыма и получении денег от России
Как прошли последние дебаты кандидатов в президенты США
США сократили число стран — спонсоров терроризма
Могут повторить
75 лет назад Японии запретили иметь свою армию. Почему страна решила вернуть себе право воевать?
Просившую Путина ввести войска гражданку Австрии посадили на 12 лет
60 лет одиночества
Санкции США против Кубы — самые долгие в истории. За что Америка наказывает Остров свободы?
Раскрыт механизм вербовки Турцией наемников для боев в Карабахе
Все материалы
Бывший СССР
Своих не бросают
Белорусам предлагают стать поляками в обмен на образование и жизнь в Европе. Зачем это нужно Польше?
Карабахский тупик
Перемирие в Карабахе закончилось, едва начавшись. Почему переговоры оказались бесполезны?
Армения и Азербайджан договорились о перемирии в Нагорном Карабахе
Стороны обменяются пленными, телами убитых и продолжат переговоры
«Глуши мотор и беги!»
Карабах лежит в руинах. Люди скрываются в подвалах и учатся узнавать ракеты по их разрывам
Все материалы
Экономика
Электромобилям предсказали стоимость обычных машин
Более половины европейских компаний приготовились к банкротству
Сбербанк начал выплату самых больших дивидендов в истории России
Сумма отчислений составит 422 миллиарда рублей, половину получит федеральный бюджет
Эксперты прокомментировали высказывания Сечина о будущем энергетического рынка
Ценовые войны
Региональные власти намерены регулировать тарифы в такси
Huawei обхитрила США на чипах для 5G
За упокой
Известные всему миру компании десятилетиями доминировали на рынке. Почему они потерпели крах?
Все материалы
Силовые структуры
«Не чувствуешь себя в безопасности даже дома»
Россиянка годами шла по следам самых страшных маньяков страны. Они до сих пор на свободе
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
«Ты, беспредельщик, — ответишь за все!»
Бывший спецназовец в 90-е создал в Москве жестокую банду. Ее члены клялись в верности на крови
«По жертвам обошел Чикатило»
 
Все материалы
Наука и техника
У древних египтян нашли продвинутые технологии
Раскрыто будущее Xiaomi Mi Band
Раскрыта тайна эволюции человека
Испытания вакцин против коронавируса раскритиковали
Все материалы
Спорт
Менеджер Нурмагомедова заразился коронавирусом
Лионель Месси«Заткнитесь, идите и проиграйте». Как «Реал» убивал «Барсу»
«Барселона» — «Реал»: невероятные скандалы, реальная казнь президента и очень странные ставки
Новый Хабиб узнал имя следующего соперника
Разборки грандов
«Манчестер Юнайтед» бьется с «Челси», а «Лестер» — с «Арсеналом» — главные интриги тура АПЛ
Во взвешивании Нурмагомедова усмотрели ошибку
Партнерский материал
Миллионы с одной ставки. Как выиграть деньги на бое Хабиба
Россиянин, поверивший в одну из побед Хабиба, разбогател на 12,5 миллиона. И это не предел
Овечкин поддержал Нурмагомедова перед боем с Гейджи и назвал его «братухой»
Все материалы
Культура
Падающего толкни
Отцы, дети и однополый брак: каким получился режиссерский дебют звезды «Властелина колец»
Окей, поп
Тотальный контроль, принудительная проституция и одержимые фанаты: как устроена корейская попса
«Я проснулся и увидел пятно крови рядом с подушкой»
Расизм, экстази и психопат-убийца: кто снял первый удачный хоррор про съемное жилье
Не сдержал слов
Сорокин рискнул выдумать русскую народную культуру. Что из этого вышло?
Все материалы
Интернет и СМИ
Мужчина отказался назвать дочь именем мема и поругался с женой
Разделяй, не властвуй
WhatsApp и YouTube хотят отобрать у владельцев. Зачем это властям США и как поможет пользователям?
Собчак «разнесла» Соловьева
«То был СССР, которого больше нет»
 
Канал самого популярного в мире YouTube-блогера скрыли
Был мем — стал всем
Как художник победил зависимость от героина и превратил мемы в искусство
Доктор Мясников пристыдил задерживающих женщин без масок полицейских
Все материалы
Ценности
Татьяна Чапыгина«Если пить, то просто свалишься с подиума»
Как советская манекенщица блистала на подиумах и объездила полмира, но бросила карьеру ради любви
Портрет Адольфа Фредрика«Вместе с ним ушла свобода»
Как съеденная на десерт булочка убила самого доброго короля Швеции
Вассерману не снилось
Декольте Ирины Шейк, спущенные джинсы и жилет из 90-х: чем запомнились Недели моды Парижа и Милана
«Если хотите сэкономить, готовьтесь к ужасным условиям»
Россияне до сих пор одеваются на рынках. Почему их не смущают наглые продавцы и некачественные вещи?
Все материалы
Путешествия
Татьяна Устинова«Помню, как бежала, переступая через тела»
Струи пара, клубы дыма и подземный грохот. Что советская ученая отыскала на самом краю России
«Под водой она оставалась 12 минут»
Российская школьница погибла на турецком курорте. Почему от России скрывают детали трагедии
Далеко зашли
Соль в нос и мальчики на побегушках: как туристам удавалось путешествовать сотни лет назад?
«Атмосфера постсоветского хаоса»
Маршрутки, лаваш и ностальгия по СССР. Что ждет россиян в Армении?
Все материалы
Из жизни
Саудовский принц пошевелил рукой спустя 15 лет комы и стал интернет-сенсацией
Домашняя кошка принесла хозяйке редкую двухголовую змею
Стало известно о зависти принца Уильяма к «обаятельному мерзавцу» принцу Гарри
«Никто не узнает их судьбу»
С корабля-призрака бесследно исчезли люди. В этом винили японских пиратов и советские подлодки
Рыболов поймал на леща сома рекордного размера
Man throughly engaged in the delights of coin-operated Peep Show machine featuring films of Beautiful Girls and Exotic Dancers in ALL DANCE SHOW (3 subjects-10 cents each) in Arcade on 42 St. in the tawdry Time Square area. «Не переступай черту»
Продавец газет разбогател на кабинках с порно. Но в погоне за славой потерял жену, друзей и свободу
Все материалы
Московский сервис каршеринга ввел проверку водителей на трезвость
Преступно быстрый: обновленный BMW M5 Competition
Распаковка первого в России суперседана BMW — он не просто M5, а целый Competition
Новый Ford Bronco получил огнестойкий салон и пожарный шланг
Уничтожители рекордов: 5 автомобилей быстрее 400 км/ч
Кто и когда ставил рекорды скорости для серийных автомобилей
Subaru Forester обзавёлся новой версией с турбомотором
Мощнее и тише: испытываем новый Toyota Land Cruiser Prado
Рестайлинг принес внедорожнику модернизированный дизель и улучшенную мультимедийку
Lada Granta превратили в катафалк
Все материалы
Дом
Набрали по мелочи
Россияне скупают микроквартиры. Почему это дешево и опасно
Как теперь жить
Дом-тюрьма, море зелени и реновация: лучшее жилье новой эпохи
По второму кругу
Квартиры в России снова дешевеют. Где найти самые выгодные варианты?
Все материалы
Нацпроекты
В Саратовской области закупили технику для тушения лесных пожаров
«Вышел на улицу — и умер»
Россияне вдвое чаще европейцев гибнут от болезней сердца. Как их спасти?
Четыре школы искусств в Хабаровском крае получат новое музыкальное оборудование
«Тюрьма, наркотики, пьяные драки — они не доживают до 40 лет»
В России тысячи приемных детей возвращают в детдома. Почему без семьи почти все они обречены?
Минпросвещения поддержит более 10 тысяч отстающих школ
Новое поколение
Весь мир активно развивает сети 5G. Что мешает России выбиться в лидеры?
В России отберут лучшие практики активного долголетия
Все материалы