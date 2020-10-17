Азербайджан ответит на армянские обстрелы города Гянджи

Азербайджан ответит Армении на обстрелы города Гянджи, но ударит только по военным объектам. Об этом заявил помощник президента Хикмет Гаджиев в ходе онлайн-брифинга, его цитирует РИА Новости.

«Гражданские цели и гражданские лица не являются целями для Азербайджана», — сказал он, рассказывая о готовящейся контратаке вооруженных сил страны. Ответный удар будет нанесен по поручению президента Ильхама Алиева, который велел наказать виновных за гибель гражданских в городе Гянджи.

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Ранее в Баку заявили, что в результате ночного удара вооруженных сил Армении по населенному пункту погибли 13 человек, в том числе дети, поисково-спасательные службы продолжают разбор завалов.

В Армении не подтвердили, что вели обстрел по гражданской инфраструктуре города. Непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР) ранее объявляла, что будет бить по Гянджи в качестве ответа на массированные бомбардировки своей столицы Степанакерта, в том числе с применением беспилотников, но в качестве целей будут использовать военные объекты.

Бои в Нагорном Карабахе между объединенными силами Армении и НКР с одной стороны и Азербайджаном с другой продолжаются уже 20 дней. В боевых действиях участвует и Турция, хотя ранее Баку и Анкара отрицали этот факт. 10 октября стороны при посредничестве России заключили перемирие, однако оно не продержалось и часа. Участники конфликта дают разные данные о потерях, известно только, что счет погибших солдат идет на сотни, счет погибших гражданских — на десятки, по данным ООН.