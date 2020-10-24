Россиянам описали план действий при симптомах ОРВИ

В случае появления симптомов ОРВИ необходимо сразу же ограничить контакты с окружающими людьми. План действий при подозрении на вирусное заболевание описал медицинский директор сервиса «СберЗдоровье» Владислав Мохамед Али в беседе с агентством «Прайм».

Эксперт отметил, что вызывать скорую помощь при малейшем подозрении не стоит. По его словам, лучше позвонить участковому врачу, который при необходимости назначит анализы или выдаст нужные направления.

После этого можно попросить тестирование на коронавирусную инфекцию с приездом врача на дом, без похода в поликлинику, посоветовал Мохамед Али. Если тесты подтвердили заболевание COVID, то изолироваться следует всей семьей.

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов призвал россиян не пугаться показателей статистики по новым выявленным случаям заражения коронавирусом нового типа в стране. Он рассказал, что в конце августа — начале сентября прогнозировал рост числа заболевших до 17-18 тысяч. «Это связано с одним и тем же: с тем, что еще недостаточная прослойка населения встретилась с данным вирусом — менее одного процента. Поэтому представить себе, что эпидпроцесс закончится при таких цифрах, невозможно», — объяснил он.