Минздрав Кузбасса объяснил скопление тел умерших пациентов в морге

Морг в Новокузнецке оказался переполнен телами пациентов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава Кемеровской области.

В ведомстве пояснили, что Новокузнецкий морг принимает практически все летальные случаи с юга региона. На фоне увеличения числа заболевших, с одной стороны, выросло количество летальных случаев. В настоящее время в морге находится около 50 тел. С другой стороны, многие родственники умерших сами находятся на карантине в связи с коронавирусом и не могут оперативно забирать тела. Еще одной причиной скопления тел в Минздраве назвали дефицит врачей-патологоанатомов.

Ранее, 22 октября, стало известно об аналогичной ситуации в Барнауле, где в подвале госпиталя больницы №12 скопились тела умерших пациентов. Их хранят там из-за нехватки патологоанатомов и возросшей нагрузки на них. В Минздраве Барнаула также назвали одной из причин скопления тел то, что их родственники сами находятся на карантине и не могут приехать в больницу.

По информации регионального оперативного штаба, число летальных случаев среди больных коронавирусом в Кемеровской области с начала октября увеличилось на 75 процентов. В начале месяца насчитывалось 113 умерших, а по состоянию на 25 октября число выросло до 197. В общей сложности в Кемеровской области выявлен 14 351 случай коронавирусной инфекции.