Эксперт предупредил об опасности езды на автомобиле с открытыми окнами

Езда на автомобиле с открытыми окнами чревата краткосрочной потерей контроля управлением или серьезными травмами в случае аварии. Об этом агентству «Прайм» рассказал автомобильный эксперт Егор Васильев.

Так, из-за потоков встречного ветра в боковое стекло в салон машины могут залететь мелкие камни, пыль или насекомые. Они могут попасть в лицо или в глаза, что негативно повлияет на процесс безопасного вождения. В дождливую погоду опасность представляют грязные водяные брызги от других автомобилей.

«И конечно, если — не дай бог — вы попадете в аварию, то в случае открытых окон вы рискуете получить травму от предметов, которые могут попасть внутрь автомобиля или из-за того, что, например, ваша рука окажется снаружи опрокидывающегося автомобиля», — предупредил эксперт. В связи с этим многие современные автомобили сконструированы так, чтобы в случае попадания в ДТП боковые окна и люки автоматически закрывались.

Ранее эксперты рассказали, при какой температуре стоит менять летние шины на зимние. Так, они посоветовали «переобуваться» при среднесуточной температуре воздуха плюс 5 градусов. В средней полосе такая температура обычно наступает в середине октября.