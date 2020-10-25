Главы МИД Армении и Азербайджана встретятся c Минской группой ОБСЕ

Главы МИД Армении и Азербайджана встретятся c сопредседателями Минской группы ОБСЕ. Об этом говорится в соответствующем заявлении, передает РИА Новости.

Встреча пройдет 29 октября в Женеве. На ней стороны обсудят достижение соглашений и выполнение мер для урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе.

Баку и Ереван договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе 25 октября. В совместном заявлении США, Армении и Азербайджана говорится, что перемирие вступит в силу 26 октября в 07:00 по московскому времени.

Ситуация в непризнанной республике Нагорный Карабах (Арцах) резко обострилась 27 сентября. Армения и Азербайджан приняли решение о прекращении огня по гуманитарным соображениям c 18 октября 00:00 по местному времени. Вместе с тем стороны обвинили друг друга в обстрелах позиций на линии разграничения и несоблюдении перемирия.

Сопредседателями Минской группы являются Россия, Франция и США.