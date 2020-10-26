Кремль возразил Байдену

Россия не противник США, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Таким образом он возразил кандидату в президенты США Джо Байдену, заявившему о том, что Россия представляет наибольшую угрозу для США, передает ТАСС в понедельник, 26 октября.

«Это совсем не так, мы с этим абсолютно не согласны», — сказал он.

Песков выразил сожаление в связи с тем, что в США «насаждается абсолютная ненависть к Российской Федерации», и Россия позиционируется как противник.

Ранее в понедельник кандидат в президенты США, демократ Джо Байден заявил, что Москва является для США «главной угрозой для нашей безопасности и союзов», а Пекин — «основным конкурентом».

В свою очередь, сенатор Константин Косачев отметил, что сегодня любой кандидат в президенты США использует в своей программе «российскую угрозу».

Президентские выборы в США состоятся 3 ноября.