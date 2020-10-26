Невролог рассказала о еще одной мировой эпидемии

В мире бушует эпидемия дефицита магния у населения. Об этом в эфире радио «Говорит Москва» заявила заведующая неврологическим отделением для больных с нарушениями мозгового кровообращения больницы № 52, невролог Вера Пшеничникова.

По ее словам, ситуация осложняется тем, что анализ на данный микроэлемент взять крайне тяжело.

При этом врач пояснила, что магний «совершенно безвреден», и существует множество схем по его приему. Она также положительно оценила «моду» в США на составление диеты с учетом микроэлементов.

Летом главврач столичной больницы №71 Александр Мясников, известный российским зрителям как доктор Мясников, рассказал, что дефицит магния приводит к недостаточному количества калия в организме. Он предупредил, что теоретически это может привести к проблемам с сердцем.