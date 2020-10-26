Модель положила камеру в карман легинсов и тайно сняла взгляды проходящих мужчин

Плюс-сайз-модель провела эксперимент и выяснила, как часто прохожие обращают внимание на ее фигуру. На размещенное в ее Instagram видео обратили внимание журналисты Mirror.

24-летняя Алексас Морган (Alexas Morgan) из Флориды, США, надела обтягивающие легинсы и положила камеру в их задний карман, чтобы тайно снимать взгляды смотрящих на нее мужчин. «Я собираюсь посмотреть, сколько взглядов получит моя задница», — подписала она пост, который набрал больше 122 тысяч лайков.

На кадрах ролика видно, как мужчины оборачиваются, чтобы посмотреть в сторону героини материала, когда она заходит в супермаркет или в бар. Публикация рассмешила поклонников Морган. «Чувак действительно выглянул из отдела с продуктами, чтобы посмотреть еще раз», «Это чертовски смешно», «Впечатляет!», «Черт, хотел бы я на это взглянуть в реальной жизни», — комментировали они.

Отмечается, что подобные видео стали популярными в TikTok.

В сентябре женщины показали жировые складки на животе и запустили флешмоб. Его смысл состоит в том, чтобы развеять иллюзию худобы в соцсетях. В начале роликов блогерши позируют в одежде с завышенной талией, демонстрируя подтянутое тело. После чего они оголяют живот и расслабляют его.