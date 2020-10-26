В нижегородскую больницу завезли высокотехнологичное оборудование

В Дивеевскую центральную районную больницу Нижегородской области завезли новое высокотехнологичное оборудование. Об этом сообщает ОТР.

По данным телеканала, врачи больницы получили, в частности, цифровой рентгенографический аппарат стоимостью почти 11 миллионов рублей. Новое оборудование позволяет не отправлять пациентов на консультацию в Нижний Новогород, а узнавать диагноз в течение десяти минут.

«Это большой шаг вперед. Это уже переход на цифру. Это возможность пересылать, не отходя от кабинета, не отходя от аппаратуры, снимки на консультацию, допустим, в областные клиники. Из средневековья мы перенеслись в более современный мир», — отметил главный врач больницы Вячеслав Сурусин.

До 2030 года в России планируется реализовать нацпроект «Здравоохранение». В общей сложности на него планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Нацпроект нацелен на обеспечение россиян доступной медицинской помощью и улучшение ее качества, изменение характера отношений между врачами и пациентами, повышение до 70 процентов охвата первичной профилактикой, внедрение современных клинических рекомендаций, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет и другое.