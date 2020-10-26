Онищенко раскритиковал идею закрыть города из-за COVID-19

Повторять закрытие городов, как это было весной в России, сейчас нет необходимости. Эту идею раскритиковал бывший главный санитарный врач страны, депутат Госдумы Геннадий Онищенко, передает «Интерфакс».

По его словам, мартовский сценарий с локдауном уже не актуален. «У нас есть полное понимание, как лечить [зараженных], как выявлять, и самое главное, у нас есть средства защиты. Тогда это было оправдано, сейчас этого делать нельзя», — сказал он.

Парламентарий считает, что надо вводить точечные ограничения, принимать решения на основе эпидемической ситуации. При этом он уточнил, что в некоторых вопросах нет однозначного решения, например, надо ли закрывать школы. С одной стороны, школьники реже болеют COVID-19, с другой, в учебных заведениях повышен риск заразиться.

«Надо ли всех [переводить на удаленку]? Как видите, чохом на этот вопрос не ответишь», — уточнил Онищенко. Он отметил, что субъекты сами должны принимать подобные решения. В пример он привел Москву, где на дистанционного обучение отправили только старшеклассников. В большинстве регионов учеба остается очной.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин сообщил, что считает неприемлемым введение жестких мер по коронавирусу в городе.