После воровства трубы для подачи кислорода больным с коронавирусом завели дело

В Чите после воровства с крыши городской больницы трубы для подачи кислорода больным с коронавирусом завели уголовное дело. Об этом в понедельник, 26 октября, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, уголовное дело после похищения 13 метров медной трубы в полиции завели по статье 158 УК РФ («Кража»). В деле уже есть подозреваемый. Сразу после произошедшего инженеры провели восстановительные работы, в настоящее время проблемы с подачей кислорода в медицинском учреждении нет. Пациенты, нуждающиеся в кислороде, получают его в полном объеме.

О случившемся в Чите стало известно 20 октября. Сообщалось, что воры похитили трубу, по которой пациентам с коронавирусом подавался кислород. Аппараты ИВЛ подали звуковые сигналы об упавшем давлении газа. Техники выяснили, что в системе отсутствуют примерно 13 метров медной трубы, ведущей в медицинский корпус на 200 коек.

Пятерых пациентов, подключенных к аппаратам, перевели в реанимацию другого корпуса, никто не пострадал.