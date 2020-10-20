Российские воры украли трубу для подачи кислорода больным с коронавирусом

В Чите воры похитили трубу, по которой пациентам с коронавирусом подавался кислород. Об этом сообщается на сайте правительства Забайкальского края.

Инцидент произошел вечером 19 октября на территории городской больницы №1. Аппараты ИВЛ подали звуковые сигналы об упавшем давлении газа. Техники выяснили, что в системе отсутствуют примерно 13 метров медной трубы, которая вела в медицинский корпус на 200 коек.

Пятерых пациентов, подключенных к аппаратам, перевели в реанимацию другого корпуса, никто не пострадал. Трубу оперативно заменили, все пациенты получают лечение в полном объеме.

Полиция ведет поиск подозреваемых.