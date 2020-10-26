Безбилетные пассажиры захватили нефтяной танкер в Ла-Манше

Безбилетные пассажиры захватили нефтяной танкер, который направлялся из Нигерии в английский город Саутгемптон. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в своем Twitter-аккаунте.

По информации британских правоохранительных органов, семеро подозреваемых начали угрожать расправой экипажу судна Nave Andromeda, когда корабль находился в Ла-Манше. После чего команда была вынуждена подать сигнал бедствия и сделать незапланированную остановку.

Для урегулирования инцидента были привлечены британские вооруженные силы, которые в ходе операции установили контроль над кораблем и задержали подозреваемых. Сообщается, что никто из экипажа не пострадал.

Ранее сообщалось, что захваченные пиратами весной в Гвинейском заливе трое российских моряков с судов Djibloho и Rio Mitong освобождены. Известно, что Rio Mitong шло под флагом Коморских островов. С этого судна были похищены два члена экипажа: россиянин и украинец. Пираты на скоростной лодке подошли к судну, стоявшему в порту Малабо.