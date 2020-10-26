Лидер КПРФ Геннадий Зюганов раскритиковал российское телевидение на встрече с членами правительства. Стенограмма встречи опубликована на сайте кабмина.

«Я бы унял русофобию и антисоветизм, который сочится со всех телеканалов. Какая-то аллергия на это дело, просто с ума сошли <...> Можно не разделять взгляды, но уважительно к этому относиться», — заявил политик.

Ранее Зюганов сравнил с нацистами власти в российском городе Таруса (Калужская область). Коммуниста возмутило решение местной администрации сменить советские названия улиц на дореволюционные. «Собрались пять-шесть человек, никого не спросили и решили переименовывать. Идут по пути бандеровцев, нацистов и фашистов», — сказал политик. По его словам, за этим решение ничего, кроме провокации, не стоит.