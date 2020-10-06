Зюганов сравнил Навального с Ельциным

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сравнил Алексея Навального с первым президентом России Борисом Ельциным, сообщает РИА Новости.

«Мы к выборам отнеслись всерьез. Здесь два подхода: государственно-патриотический или либерально-олигархический с раскруткой Навального. А Навальный — это молодой Ельцин, только трезвый, я знаю эту породу наизусть», — сказал глава компартии на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

29 сентября в российском МИД обвинили ОЗХО в политической ангажированности и предвзятости. Дипломаты указали, что, скорее всего, в готовящемся докладе об оказании по просьбе Германии «технического содействия» будет зафиксировано наличие следов отравляющего вещества «Новичок» в биопробах Навального.

Оппозиционеру стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. В первые два дня ему оказывали помощь врачи омской больницы. Они же ввели его в искусственную кому. 22 августа пациента отправили в клинику в Берлине, врачи которой заявили об обнаружении в организме Навального следов вещества из группы «Новичок». В сентябре Навальный был выведен из комы и выписан.

Ельцин возглавил страну в 1991 году. Спустя пять лет он был переизбран на второй срок. 31 декабря 1999 года политик объявил о своей отставке и назначил и.о. президента Путина.