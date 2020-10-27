В российском «ковидном» госпитале после ремонта потолок рухнул на аппарат КТ

В российском «ковидном» госпитале после ремонта потолок рухнул на аппарат компьютерной томографии (КТ), инцидент произошел в Карелии в минувшие выходные. Об этом сообщает издание «Подъем» во вторник, 27 октября.

«Кабинет в госпитале для ветеранов войн был недавно отремонтирован, туда был установлен аппарат КТ. Планировалось на этой неделе его запустить», — рассказали в Минздраве республики.

В результате инцидента никто не пострадал.

Инженер фирмы-поставщика медицинского оборудования оценит работоспособность КТ. Как пояснили в ведомстве, на аппарат упали легкие конструкции. По данным издания «Столица на Онего», на томографе разбит инжектор.

«Ремонт выполняла петрозаводская строительная фирма, в отношении которой медицинской организацией сейчас проводится претензионная работа. Строители обещают выполнить ремонт потолка заново в течение недели», — цитирует издание главврача ковид-центра Олега Сухарева.

11 сентября в московской квартире во время ремонтных работ частично обрушился потолок, из-за чего в крыше образовалась дыра. Пострадали два человека.