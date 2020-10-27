Объяснены изменения во внешности Мелании Трамп на удивившем фанатов фото

Пластический хирург объяснил, по какой причине внешность знаменитостей меняется до неузнаваемости при улыбке. Их комментарии публикует Daily Mail.

В качестве примера издание приводит фото жены президента США Мелании Трамп, где она запечатлена вместе с супругом у самолета Marine One по пути на заключительные президентские дебаты. Ее гримаса удивила пользователей Twitter, поскольку, по их мнению, она сильно отличается от ее обычного выражения лица. «Кто эта женщина? Это точно не Мелания Трамп», — недоумевали они. Некоторые предположили, что на кадре запечатлен двойник первой леди, и наводнили соцсеть постами с хештегом #FakeMelania.

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Соучредитель британской клиники Fvce доктор Хуссейн Чима (Dr Hussain Cheema) отметил, что такие изменения особенно заметны на снимках звезд, которые, как и Трамп, чаще всего фотографируются со спокойным, «каменным» лицом. «Выражение любой эмоции задействует мышцы лица. Когда мы улыбаемся, (...) жировые ткани наших щек приподнимаются к глазам, и последние значительно уменьшаются. Это напряжение мышц и, как следствие, появление кожных складок иногда могут изменить лицо до неузнаваемости», — пояснил он.

Аналогичная ситуация, по словам специалиста, наблюдается на фото других знаменитостей, в том числе певицы и дизайнера Виктории Бэкхем, а также актрис Мери-Кейт и Эшли Олсен. «Когда Эшли улыбается, ее челюсть немного приоткрывается. Это удлиняет лицо, придавая ему более женственный вид», — заключил эксперт.

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