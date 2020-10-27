Россиян предупредили о значительном подорожании продуктов к Новому году

Продукты к Новому году подорожают до 40 процентов, об этом заявили эксперты, опрошенные «Московским комсомольцем».

Больше всего вырастут в цене красная икра, рыба, хлеб, алкогольные напитки. Аналитики предупреждают, что стоимость продуктов к новогоднему столу в конце нынешнего года может быть значительно выше прошлогоднего уровня (на 20-25 процентов). Среди причин подорожания — сезонный фактор, стоимость биржевых товаров, урожайность и политика ретейлеров, которые перед праздником повышают цены.

Как отметила исполнительный директор Инвестиционно-аграрного фонда Марина Строгая, некоторым россиянам могут потребоваться дополнительные кредиты, поскольку покупательская способность в России сократилась сильнее, чем на Украине или в Турции, а рост потребительских цен — в три раза выше, чем в Европе.

В прошлом году затраты на то, чтобы накрыть «средний новогодний стол», выросли на 2,74 процента до 6430 рублей (на семью из четырех взрослых и ребенка), в этом году рост среднего чека будет существеннее, уверены эксперты.

Ранее сообщалось, что оптовые и розничные цены на красную икру взлетели почти на треть из-за скудного улова лососевых на Камчатке. Однако дефицита продукции, по оценкам специалистов, не ожидается.