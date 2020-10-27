В Windows сломалась функция восстановления

Пользователи Windows пожаловались на проблемы с функцией восстановления системы. Об этом сообщает издание TechRadar со ссылкой на отзывы в соцсетях и материалы Microsoft.

Проблема затронула компьютеры, работающие под управлением Windows 10 2004. Согласно отзывам, позволяющая откатить настройки ОС до предыдущей версии или полностью переустановить систему функция оказалась недоступна. Журналисты отметили, что обычно восстановление системы используется в случае, когда у Windows снижается производительность, возникают критические ошибки или ломается ПО оборудования.

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На проблему уже обратили внимание специалисты компании, которые пообещали исправить ее в ближайшее время. В сообщении Microsoft говорится, что неполадка затрагивает небольшое количество пользователей и связана с потерей совместимости с некоторым оборудованием.

На момент написания заметки инженеры компании рекомендовали использовать обходной путь для запуска восстановления ОС. Для этого нужно запустить командную строку через меню «Пуск» от имени администратора и ввести команду «dism /online /cleanup-image /restorehealth». Далее следует перезагрузить компьютер и дождаться завершения процесса восстановления.

Ранее журналисты рассказали, что глобальное октябрьское обновление Windows привело к многочисленным сбоям на компьютерах. Как правило, проблема возникала с передачей изображения с ПК на монитор, а также неполадки с офисным оборудованием. Ряд пользователей сообщили о появлении «синего экрана смерти» (Blue Screen of Death, BSoD) после установки системного апдейта.