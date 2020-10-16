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Windows расскажет о замедляющих систему программах

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Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Новая версия Windows будет уведомлять пользователя о мешающих работе системы приложениях. Об этом сообщает издание BleepingComputer.

В бета-версии операционной системы Microsoft появилась функция, контролирующая фоновый запуск программ. При старте ОС алгоритм будет проверять автоматически запущенные программы и предупреждать об их наличии пользователя. По словам журналистов, новая функция позволит ускорить работу Windows.

В частности, функция предупреждения о повышенной загрузке системы поможет выявить программы, которые замедляют работу ОС. К ним также относятся вредоносные приложения, которые имеют особенность запускаться без ведома владельца компьютера и использовать ресурсы девайса. Чтобы активировать эту функцию, нужно зайти в настройки приложений и включить ее в разделе «Запуск приложений».

На момент написания заметки новый инструмент доступен лишь для участников тестовой программы Windows 10 Insider. При этом журналисты обратили внимание, что в стабильных версиях ОС есть другая функция, также способная блокировать нежелательные программы. Для ее активации нужно зайти в раздел «Приложения и управление браузером», затем перейти в «Настройки защиты на основе репутации» и «Блокировка потенциально нежелательных приложений».

В сентябре Microsoft приняла решение отменить очередное обновление для Windows. В компании обратили внимание на жалобы пользователей, которые сообщали о проблемах с ОС, появившихся после выхода системного апдейта. Обновление должно было удалить устаревший браузер Internet Explorer в пользу Edge.

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