В США назвали «самую смертоносную» подлодку России

Блог Covert Shores назвал 49 «самых смертоносных» в мире из когда-либо действующих подводных лодок. На рейтинг обратил внимание американский журнал Popular Mechanics.

Второе место в списке занимают российские многоцелевые атомные подводные лодки проекта 885 (08850) «Ясень», в частности К-560 «Северодвинск». Согласно рейтингу, данные субмарины имеют по 10 торпедных аппаратов, 30 торпед в боезапасе и 30 крылатых ракет «Калибр».

На третьем и пятом местах списка располагаются российские подлодки проектов 949А «Антей» и 971 «Щука-Б».

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Первое место в рейтинге занимают американские субмарины типа Ohio, четвертое — американские подлодки типа Seawolf.

Covert Shores отмечает, что рейтинг составлен на основе открытых данных о вооружении субмарин и не учитывает подлодки с баллистическими ракетами.

В октябре в публикации американского журнала The National Interest российская дизель-электрическая подводная лодка Б-603 «Волхов» проекта 636 «Варшавянка» Тихоокеанского флота ВМФ России была названа субмариной с «впечатляющим оружием».