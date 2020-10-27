Жители Сочи предупредили рвущихся на курорт россиян об опасностях

Жители Сочи и опытные туристы предупредили других соотечественников, рвущихся на местные курорты, о возможных опасностях во время отпуска в бархатный сезон. На многочисленные посты в соцсетях обратил внимание портал «Рамблер Путешествия».

В первую очередь, считают пользователи, путешественникам следует быть внимательными в процессе аренды и бронирования объектов размещения. «Нельзя доверять бабушкам на вокзалах и снимать у них жилье. Это будут ужасные условия проживания и достаточно высокие цены. Дешевле на Booking или Airbnb, жилье будет опрятное», — пишут они.

Вдобавок, по мнению юзеров, приезжим не стоит пользоваться услугами «бомбил» на территории аэропортов и вокзалов, так как они в несколько раз завышают цены, которые, к примеру, предлагают агрегаторы. В случае же, если турист берет автомобиль в аренду в прокатной компании, ему советуют не парковаться «где попало» из-за регулярных рейдов эвакуаторов.

Кроме того, отдыхающим в Сочи рекомендуется придерживаться некоторых норм поведения — в том числе не использовать нецензурные выражения в общении с окружающими и не принимать участие в конфликтах. «Не ходите по городу в купальниках или этих микрошортах. Не раздражайте местных лишний раз», — заметил один из участников обсуждения.

Наконец, пользователи соцсетей предложили туристам воздержаться от покупки домашнего вина и чачи на уличных прилавках ввиду сомнительного качества: «есть даже шутка, что после одной бутылки "домашнего" сочинского вина выносит нескольких здоровых мужиков сильнее, чем после водки».

23 октября гендиректор турфирмы «Дельфин» Сергей Ромашкин заявил, что российские туристы, отложившие отпуск в Сочи на фоне пандемии коронавируса до октября, получили от своего решения явные преимущества. По его словам, в первую очередь отдыхающим повезло с погодой в бархатном сезоне текущего года.