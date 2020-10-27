Захотевшим отдохнуть в Египте россиянам посоветовали поторопиться

Отдохнувшая в Египте россиянка посоветовала туристам, которые захотели поехать на курорты страны, поторопиться с покупкой путевки в связи с новыми правилами оформления визы. Своими наблюдениями она поделилась в блоге «ЯТурист» на платформе «Яндекс.Дзен».

Путешественница уточнила, что для пересечения границы отдыхающим понадобится несколько документов, в том числе справка об отрицательном результате теста на коронавирус и виза.

«Самое интересное, что до 31 октября 2020 года прибывающие российские туристы в Египет за въездную визу платить не будут. Если хотите сэкономить, то вам нужно поторопиться, не так много дней осталось до конца месяца», — пояснила она.

Кроме того, россиянка напомнила, что ночные клубы и увеселительные заведения прекратят работать в зимний период, а многие путешественники опасаются, что и на пляже будут введены новые ограничения, включая обязательное ношение масок.

Она также отметила, что сейчас персонал гостиниц соблюдает все меры безопасности — ежедневно измеряет температуру постояльцев, тщательно убирает номера и снабжает туристов средствами защиты.

Ранее в октябре побывавшая в Египте россиянка назвала «три ярких ужаса» отдыха в стране. В первую очередь туристка указала на недостроенные дома, которые выглядят «как после бомбежки». По ее словам, строения остаются в таком виде, и там живут люди.

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