Музей Амстердама купил работы Юлии Цветковой

Городской музей Амстердама (Стеделейк) купил работы российских художниц Юлии Цветковой и Анны Терешкиной. Об этом сообщает газета Het Parool.

Голландский музей организует выставку работ о феминизме и правах человека с ноября 2020 года. Большая часть экспозиции будет посвящена современным российским художникам и авторам из бывшего СССР.

«Мы поддерживаем равноправное общество и предоставляем площадку художникам, которые совмещают искусство и активизм», — заявил Рейн Вольфс, директор музея Стеделейк.

Юлии Цветковой, 27-летней художнице и активистке из Комсомольска-на-Амуре, 9 июня 2020 года предъявили обвинение в распространении порнографии из-за рисунков вагины в паблике «Монологи вагины» во «ВКонтакте». В описании сообщества говорилось, что оно создано, чтобы снять «стигму с женской физиологии». Цветковой грозит до шести лет лишения свободы.

Уголовные дела в отношении художницы начали открывать, когда она пыталась организовать фестиваль молодежного искусства. Власти объявили его «развратной заразой» из-за спектакля «Голубое и розовое» о гендерных стереотипах и антимилитаристских постановок с критикой СССР. Члены гомофобного движения «Пила» присылали Цветковой угрозы. В защиту художницы неоднократно устраивали пикеты и митинги.