США закупят произведенное в СССР вооружение и боеприпасы. Об этом говорится в документе, с которым ознакомился RT.

Его будут использовать в целях, направленных на «поддержку национальной военной стратегии» для деятельности Пентагона и других структур. Ведомство планирует использовать вооружение для тренировок, в том числе ради «развития навыков обращения с оружием противника».

Соединенные Штаты закупят, в частности, авиационные ракеты, минометные системы вооружения и их комплектующие, боеприпасы малого и среднего калибра и так далее. Контракт на закупки будет действовать пять лет. США смогут заказать оружия на 4,1 миллиарда единиц специальных боеприпасов и систем вооружения (СБСВ) сразу у нескольких поставщиков.

В сентябре 2019-го в США вспомнили способное покорить мир оружие СССР — советский комплекс ВА-111 «Шквал» со скоростной подводной ракетой (ракета-торпеда) М-5. Его главная особенность — развиваемая под водой скорость в 300 километров в час, что обеспечивается использованием твердотопливного реактивного двигателя и созданием вокруг перемещающейся под водой ракеты кавитационной полости (парового пузыря).

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